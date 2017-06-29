Sony Corp. планирует возобновить производство виниловых грампластинок после почти 30-летнего перерыва. Об этом сообщает Kyodo.

Ожидается, что Sony начнет выпуск виниловых пластинок в течение 2017 финансового года (то есть до марта 2018-го). Известно, что подразделение корпорации – Sony Music Entertainment Japan –установило на своем заводе специальный пресс для пластинок.

Компания прекратила производить грампластинки в 1989 году из-за распространения CD-дисков. Однако в последние годы спрос на них вновь начал расти, в результате с 2010 по 2016 год производство виниловых дисков в Японии увеличилось со 105 тысяч до 799 тысяч.