Глава Секретариата по экономике Ватикана кардинал Джордж Пелл, обвиняемый в сексуальных домогательствах, пообещал уйти в отпуск, «чтобы очистить свое имя». Об этом сообщает BBC News.

https://twitter.com/BBCBreaking/status/880315184916647936

Предполагается, что Пелл предстанет перед судом 18 июля. В Ватикане отметили, что кардинал как можно скорее вернется в Австралию, чтобы доказать в суде свою невиновность.

Австралийская полиция предъявила обвинение Пеллу 29 июня. Отмечалось, что это первое обвинение, предъявленное представителю Католической церкви такого уровня: на своем нынешнем посту Пелл – третий по важности представитель Святого престола.

Как отметили в полиции Австралии, на Пелла поступила «более чем одна жалоба» на события, когда он занимал пост архиепископа Мельбурна и Сиднея. Подробности жалоб не раскрываются. Сам Пелл отвергает предъявленные ему обвинения, называя их клеветой.