Доля россиян, заявивших, что «едва сводят концы с концами», достигла 10%, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. В последний раз такой показатель наблюдался в 2009 году.

Как рассказали 29% респондентов, денег на продукты им хватает, но покупка одежды уже затруднительна. Годом ранее такой ответ дали 30% участников опроса.

По словам 41% опрошенных, у них достаточно денег на одежду и продукты, но с покупкой холодильника, телевизора или мебели возникнет проблема. В 2016 году так ответили 40% россиян.

Число участников опроса, у которых нет денег на большее, чем холодильник, телевизор или мебель, достигло минимума за шесть лет (14%).

По мнению 3% россиян, они могут позволить себе «практически все: машину, квартиру, дачу и многое другое».

@widget type=post-embed id=74977

Ранее глава Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что в первом квартале года численность бедных в России увеличилась на 2 миллиона человек и достигла 22 миллионов.

В мае ВЭБ зафиксировал падение реальных доходов россиян до уровня 2009 года. До этого президент Владимир Путин рассказал о росте реальных доходов граждан, но Росстат отверг эту информацию, объявив о продолжении падения.