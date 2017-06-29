Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи 29 июня впервые с начала месяца поднялся выше 1900 пунктов. За первые минуты сессии показатель увеличился на 0,5% до 1901 пункта. Индекс РТС начал торги рост на 1% и достиг 1012 пунктов.

Подъем фондовых показателей происходит на фоне роста цен на нефть, которые поднимаются шестую сессию подряд. Котировки Brent утром 29 июня превысили $48 за баррель – впервые с середины месяца, а WTI впервые с 19 июня торгуется выше $45 за баррель.

Поддержку нефтяным ценам оказали данные о сокращении добычи в США. За неделю, завершившуюся 23 июня, добыча нефти в США снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 9,25 млн баррелей.

Доллар и евро на Московской бирже торгуются разнонаправленно. Курс валюты США к 10:10 мск снизился на десять копеек до 59,1 рубля, а евро, напротив, подорожал на 11 копеек до 67,49 рубля.