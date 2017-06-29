Итальянские мафиози «переезжают» в Германию, так как из-за экономического кризиса столкнулись с трудностями на родине. Об этом пишет The Guardian.

Как отмечает издание, сицилийская «Коза Ностра» и калабрийская «Ндрангета» нашли возможности для инвестиций в немецкий бизнес и товары, чтобы успешно заниматься отмыванием денег. В результате, указывает Guardian, Германия стала второй по важности страной для мафиози после Италии.

В качестве примера активности мафиози газета приводит, в том числе, результаты расследования 2015 года, когда обнаружилось, что «Ндрангета» начала использовать город Эрфурт как свой центр для операций по отмыванию денег (до €100 млн). Мафиозная «сеть» включала около 20 компаний и 30 ресторанов по всей Германии, в том числе в Лейпциге, Дрездене, Касселе, Баден-Бадене, Мюнхене и Мюнстере.

В конце июня 2017 года в результате совместной операции немецких полицейских и сотрудников полиции Палермо в городе Филлинген-Швеннинген задержали 19 наркоторговцев и изъяли товары на €4 млн. Следователи считают, что все они входили в банду, действовавшую в интересах сицилийской мафиозной семьи Мондино.