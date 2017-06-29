Министерство юстиции опубликовало отчетность «Центра развития межличностных коммуникаций», курируемого бывшей женой президента Владимира Путина Людмилы.

Это произошло после того, как проект «Муниципальный сканер» пожаловался в Минюст, который, в свою очередь, вынес фонду предупреждение.

Пока опубликован лишь отчет за 2016 год. Фонд, возглавляемый Артуром Очеретным, которого называют новым мужем Людмилы, получил в 2016 году из бюджета 62 млн рублей. Ранее «Дождь» писал, что эту же сумму выделила организации мэрия Москвы (всего – 250 млн рублей, вплоть до 2019 года). Еще 73,6 млн рублей поступили от российских граждан и организаций.

Расходы центра выглядят следующим образом: 250 млн пожертвований другим НКО, 25,7 млн на оплату труда, 13,8 млн на строительство здания, 8,8 млн рублей на приобретение «основных средств, инвентаря и иного имущества», еще 1,8 млн на эксплуатацию недвижимости и автомобилей.

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В мае Reuters сообщало, что «Центр развития межличностных коммуникаций» может зарабатывать на сдаче в аренду помещений в доме Волконского на Воздвиженке. Доходы от этого вида деятельности агентство оценило более чем в $3 млн.

В апреле о фонде бывшей жены Путина писала «Медуза». По данным издания, после развода с Путиным (с 2014 года) ей принадлежит фирма «Меридиан», которая арендует у «Центра развития межличностных коммуникаций» помещения дома Волконского.