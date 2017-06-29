Около 109 серьезных нарушений прав задержанных в отделениях полиции насчитали после протестных акций 12 июня. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Проект обнаружил 59 нарушений в Санкт-Петербурге и 33 – в Москве. Как минимум в шести отделениях задержанным угрожали сотрудники полиции или люди в штатском. При этом в 14 случаях задержанных не кормили, в 12 отделах полиции к участникам митингов не пускали адвокатов, в четырех отделениях полиция отказывалась вызывать скорую помощь и передавать лекарства.

На содержание в автозаке более шести часов пожаловались задержанные из шести отделений. Активисты также жаловались на то, что полицейские отказывались выдавать им копии протоколов, оскорбляли и отнимали мобильные телефоны.

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12 июня в российских городах прошли оппозиционные митинги, на которых, по подсчетам «ОВД-Инфо», задержали 1719 человек. Позднее стало известно, что в ночь на 13 июня в 33-м отделе полиции в Санкт-Петербурге в камеры задержанных на протестной акции пустили перцовый газ. Как отмечалось, газ распылили в камере, где сидел «буйный» задержанный; через вентиляцию газ проник и в другие камеры. По словам пострадавших, полиция долгое время отказывалась вызывать скорую. После того, как врачи все-таки приехали, всех задержанных перевели в подвальное помещение.

Как сообщали в МВД, газ пустили «в камеру 37-летнего гражданина, задержанного за мелкое хулиганство» в качестве спецсредства. При этом в ведомстве подчеркивали, что активистов «незамедлительно препроводили в зал совещаний».

Журналист радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге» Арсений Веснин писал, что двух задержанных во время протестов госпитализировали из 28-го отделения полиции в Санкт-Петербурге. По его словам, задержанных поместили в камеру с температурой 8–10 градусов, им угрожали и не кормили. В результате одного человека госпитализировали из-за обострения язвы, а другого – с пневмонией..