Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s запустила в Москве пилотный проект по доставке еды. Об этом сообщают «Ведомости».

Пока в проекте участвуют только шесть ресторанов сети. Заказ можно оформить через мобильное приложение UberEats, стоимость доставки составляет 99 рублей. Стоимость заказа не ограничена.

Как заявили в McDonald’s, сервис по доставке планируется расширять вместе с UberEats. Других партнеров в сети ресторанов пока не рассматривают.

Сервис UberEats заработал в России с февраля 2017 года. Сообщалось, что среди его партнеров будут, в том числе, кофейни «Шоколадница» и несколько ресторанов Burger King. Представитель Burger King заявил «Ведомостям», что сеть «скоро объявит о сделке».

В мае текущего года сеть ресторанов быстрого питания KFC запустила тестовую доставку еды в Москве и регионах; в проекте участвуют 27 кафе в столице и Подмосковье и рестораны в 10 уральских городах.