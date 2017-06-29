Правительство России внесет президенту предложение о продлении антисанкций до 31 декабря 2018 года. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает «Интерфакс».

28 июня власти Евросоюза продлили действие экономических санкций против России на полгода, до 31 января 2018 года.

«К сожалению, наши европейские партнеры продолжают неконструктивную линию в отношении нашего государства, в очередной раз политика берет верх над экономикой и, вообще по большому счету, над здравым смыслом»,- заявил Медведев, отметив, что Россия «будет реагировать адекватно».

20 июня Минфин США расширил санкционный список, составленный против России после конфликта на Украине. В перечень попали, в том числе, частная военная компания «Вагнер» и ее руководитель Дмитрий Уткин, фирма бизнесмена Евгения Пригожина Concord Catering, курирующий Крым замглавы Минэкономразвития Сергей Назаров.

Евросоюз и США ввели антироссийские санкции после того, как в 2014 году Крым вошел в состав РФ. В ответ Москва установила эмбарго на импорт продуктов из стран, присоединившихся к санкциям против России.