Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск активиста Ильдара Дадина к ФСИН, СК, и Генпрокуратуре за передачу видео из карельской колонии РЕН ТВ. Об этом сообщает РАПСИ,

Защита Дадина собирается обжаловать решение. Во время заседания судья сообщила, что РЕН ТВ во второй раз отказался предоставить видео с сюжетами про Дадина, заявив, что сотрудники телеканала съемку не проводили. Адвокаты активиста просили оштрафовать телеканал, но суд отказался.

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Дадин в начале мая подал иск к трем ведомствам за передачу третьим лицам видеозаписей из колонии №7 в Сегеже, где он отбывал наказание. Активист утверждал, что в результате видео попало в распоряжение РЕН ТВ без его согласия. В управление ФСИН по Карелии позднее заявили, что видео третьим лицам не передавалось. В начале июня Дадин потребовал также взыскать 350 тысяч рублей с Минфина.

Ранее Общественная коллегия жалоб на прессу признала неэтичными пять репортажей РЕН ТВ о Дадине, включая сюжет «Видео: Дадин подрался с сокамерником в карельской колонии, требуя интима».

Ильдар Дадин стал первым осужденным по статье за неоднократные нарушения на митингах. В 2015 году его осудили на три года, позже срок снизили до двух с половиной лет. 22 февраля Верховный суд отменил ему приговор, спустя четыре дня активист вышел на свободу.

В конце мая Железнодорожный суд Московской области присудил Дадину компенсацию в 2 млн 200 рублей за незаконное уголовное преследование. Активист требовал выплатить ему 5 млн рублей, а также заявлял, что будет добиваться реабилитации.