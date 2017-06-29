Всемирный банк (ВБ) выпустил первые в мире облигации и деривативы для поддержки развивающихся стран в случае вспышек инфекционных заболеваний. Об этом говорится в официальном пресс-релизе банка.

Как отмечается, вырученные средства направят в Пандемический фонд финансирования чрезвычайных ситуаций (PEF). Всего ВБ удалось привлечь $320 млн за счет размещения двух выпусков бондов сроком обращения три года. Кроме того, ВБ предложил свопы на $105 млн для защиты беднейших стран от пандемий.

Подчеркивается, что первые облигации покроют расходы на лечение заболеваний, вызванных коронавирусами и пандемическими штаммами гриппа, вторые – филовирусными инфекциями, такими как Эбола и другие виды лихорадок.

Предусматривается выплата регулярных купонов по выпускам, но в случае пандемии средства передадут пострадавшим государствам и благотворительным организациям, которые им помогают.

Ведущим андеррайтером размещения стала швейцарская перестраховочная компания Swiss Re. В организации выпусков также участвовали Munich Re и GC Securities.