Объем средств, направляемых из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита бюджета РФ в 2018–2020 годах, планируется резко сократить. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства, где обсуждаются бюджетные проектировки.

Министр отметил, что в ближайшие три года из ФНБ планируется потратить на погашение бюджетного дефицита 171 млрд рублей. Для сравнения, в бюджете на 2017–2019 годы на те же цели было заложено 1,155 трлн рублей из ФНБ.

«Одна из задач – сохранение резервов, и в следующем году мы по большей части будем использовать те ресурсы, которые сформируем в ходе текущего исполнения бюджета в виде тех нефтегазовых доходов, которые поступят сверх $40 за баррель», – пояснил Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).

По словам главы Минфина, объем дополнительных нефтегазовых доходов в 2017 году составит 623 млрд рублей по курсу текущего года. Силуанов добавил, что в следующем году траты из резервных фондов будут вдвое меньше, чем в текущем году.

«И начиная с 2019 года мы полностью отказываемся от использования средств резервных фондов и финансируем дефицит бюджета исключительно за счет внутренних источников заимствований и небольших внешних источников», – подчеркнул он.

Как указал Силуанов, в 2018 году дефицит бюджета РФ составит 1,6% ВВП, причем ненефтегазовый дефицит окажется на уровне 7,2% ВВП, самом низком «за последние годы». В последующие два года бюджетный дефицит снизится до 0,9% и 0,8% ВВП соответственно.

«Дефицит [в 2018 году] порядка 1,5 трлн рублей. Я напомню, что по итогам прошлого года бюджет сложился с дефицитом 3 трлн рублей практически, так что здесь, в общем, более приемлемый показатель по этим позициям, хотя Минфин должен продолжить работу по снижению бюджетного дефицита», – сказал на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев (цитата по «Прайму»).

В свою очередь, глава Минэкономразвития Максим Орешкин отметил, что в ближайшее время не ожидается значительных колебаний на валютном рынке: текущие курсы доллара в районе 60 рублей и евро около 68 рублей будут «более-менее стабильными». Орешкин также назвал «обоснованным» сохранение прогноза по цене на нефть на три года на уровне $40 за баррель.