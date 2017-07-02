Не скрою, что к написанию этой заметки меня во многом побудили события, развернувшиеся вокруг научно-образовательного учреждения, с которым я связан чуть меньше, чем с момента его основания – Европейского университета в Санкт-Петербурге. Канва событий достаточно хорошо – хотя и в довольно узких пределах – известна тем, кто проявляет к ним интерес. О широком контексте этих событий мне говорить не хотелось бы. Речь пойдет об одном оценочном моменте, который неизменно возникает при обсуждении научной жизни России.

Поскольку специализация Европейского университета (который сменил ректора, может лишиться лицензии и здания) – в области социальных и гуманитарных наук, то оценочное суждение звучит примерно так: да ладно, социальных наук в России не было и нет (вариант – таких наук и нигде нет). Отсюда, естественно, вытекает вопрос: какая разница, что там происходит? Вот на этот вопрос я и попытаюсь ответить, а к ситуации с Европейским университетом вернусь в самом конце.

Статистика – вещь упрямая

Разумеется, я не собираюсь вступать в полемику с теми образованными соотечественниками, кто считает, что социальные науки – не настоящие, фейк. Когда такое суждение высказывают люди старшего поколения, навсегда пришибленные опытом изучения «научного коммунизма» и «истории КПСС» в советских вузах, то я отношусь к этому с некоторым пониманием. Однако спорить тут не о чем. Когда то же самое слышишь от людей помладше, то объяснить это можно только невежеством или глупостью, но правильных условий для спора это тоже не создает. Поэтому сосредоточусь на тезисе о том, что социальных наук нет именно в России, – или, во всяком случае, что они не заслуживают разговора ввиду своей незначительности. Вот то ли дело «настоящие» науки. Физика там, химия, математика.