Вирус-шифровальщик Petya заразил компьютеры «Газпрома». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных чиновника и участника расследования инцидента.

Собеседники агентства не уточнили, сколько компьютеров атаковал Petya, и не привели дополнительных подробностей. «Газпром» отказался комментировать информацию Reuters.

Масштабная атака нового вируса-вымогателя, известного как Petya.A или ExPetr, началась 27 июня из Украины, а затем распространилась на Россию и некоторые страны Европы. От вируса, в частности, пострадали компьютеры «Роснефти»и «Башнефти». Кроме того, атаки коснулись нескольких банков, включая «Хоум кредит»; вирус также заразил несколько западных и азиатских компаний.

Изначально Group IB объявила, что Petya.A – модификация шифровальщика Petya, который появился в 2016 году. В Dr.Web усомнились в этих данных, пояснив, что вирус отличается от Petya. В «Лаборатории Касперского», настаивали, что его следует называть ExPetr.

По данным «Касперского» на 28 июня, жертвами вируса стали две тысячи пользователей. Как подчеркивали в компании, пострадавшие не смогут вернуть зашифрованные данные.