Экономическая политика, которую проводил Адольф Гитлер, была эффективной, но привела к трагическим результатам. С такой оценкой выступил член совета директоров банка Японии Ютака Харада, передает Reuters.

По его словам, Гитлер проводил «замечательное» фискальное и монетарное стимулирование экономики. Однако именно эти меры позволили ему в итоге усилить свою власть, что привело к Холокосту и другим многочисленным жертвам Второй мировой войны.

Харада добавил, что приходу Гитлера к власти способствовали западные политики, которые, в отличие от Гитлера, медлили с применением мер по борьбе с Великой депрессией, предложенных британским экономистом Джоном Мейнардом Кейнсом.

Официальный представитель японского центробанка отказался от комментариев по поводу выступления Ютаки Харады.

В июне 2015 года председатель Банка Японии Харухико Курода заявил, что вдохновителем монетарной политики японского регулятора стал Питер Пэн из сказки Джеймса Барри. Как пояснил Курода, в сказке говорилось, что если начинаешь сомневаться в своей способности летать, то непременно упадешь. «Все мы нуждаемся в позитивном отношении и убеждении», – подчеркнул он.