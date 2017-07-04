Британскую сеть продуктовых магазинов Holland & Barrett выкупает инвестиционный фонд L1 Retail совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана. В ней продаются органические продукты и косметика. Политика фонда – «покупать и создавать звезд ритейла XXI века». Holland & Barrett уже звезда: в прошлом году ее прибыль составила 610 млн фунтов при EBITDA в 150 млн фунтов, то есть рентабельность компании – 24,6% при средне отраслевом показателе для этого сектора в Великобритании – 5%.

В перспективы рынка органических продуктов верит и Amazon, которая в середине июня объявила о крупнейшей сделке в своей истории: она покупает сеть магазинов органических продуктов Whole Foods за $13,7 млрд. Как отмечает журнал Fortune, именно эта сеть превратила покупку органической еды в мейнстрим в США. Следом в этом направлении стали двигаться и гиганты вроде Walmart и Target.

Рынок органических продуктов растет, несмотря на то, что они значительно дороже обычных, их польза для здоровья не доказана, а перспективы ГМО не вызывают сомнений у ученых. Станут ли органические продукты едой будущего?