Книга профессора Чикагского университета Чарльза Уилана «Голая экономика. Разоблачение унылой науки» (вышла в издательстве «Манн, Иванов и Фербер») появилась в Америке на пике массового интереса граждан этой страны к экономике: разразившийся международный финансовый кризис еще был в центре всеобщего внимания, а его причины, в том числе косвенные, требовали объяснений – причем на языке, доступном рядовому американцу. Справился ли с этой задачей Уилан? Судить об этом можно хотя бы по главе, которую мы публикуем ниже. В ней автор подробно – насколько это возможно, имея в виду популяризаторскую миссию книги, – объясняет, как случаются острейшие долговые кризисы в государствах вроде Исландии и почему растущий долг и хронический дефицит текущего баланса США вечно сходит американцам с рук. И действительно, почему?
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