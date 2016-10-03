На футбольного болельщика из Германии, который якобы ударил полицейского бутылкой «Кока-Колы» и вылил лимонад ему на форму, завели уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС.

Обвиняемому вменяют статью 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Инцидент произошел 10 июня на товарищеском матче «Россия – Чили» перед Кубком конфедераций. Как отмечается, немец был пьян и отказывался покинуть арену ЦСКА.

Полицейские попытались вывести болельщика, но он «вырвался и ударил сержанта полиции по лицу пластиковой бутылкой из-под “Кока-Колы”, после чего вылил содержимое бутылки на форму сержанта». Гражданина Германии доставили в полицию и составили административный протокол по мелкому хулиганству (часть 1, статья 20.1 КоАП РФ).