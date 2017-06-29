PR-директор «Мегафона» Петр Лидов решил уйти из компании. Об этом газете «Ведомости» рассказали четверо его знакомых.

По словам собеседников издания, мобильный оператор уже подыскивает Лидову замену, пока тот находится в отпуске. Источники газеты заявили, что «последней каплей» стал твит Лидова, в котором он назвал участников митингов 12 июня «малолетними дегенератами». Позднее Лидов удалил этот твит и принес извинения: «Вижу реакцию, понимаю, что был неправ в выборе слов, надо быть сдержаннее».

«Ведомости» указывают, что руководству «Мегафона» также не нравилось, что Лидов совмещал работу в компании с деятельностью на телевидении (он ведет программу «Реплика Петра Лидова»). Кроме того, в операторе не одобрили стратегию, выбранную Лидовым при освещении недавних масштабных сбоев в работе сети.

Сам Лидов отказался комментировать «слухи о своем увольнении». В своем фейсбуке он написал, что отправляется в отпуск, чтобы «среди прочего подумать о своей дальнейшей профессиональной судьбе». Позднее 29 июня он назвал сообщения о своем уходе из «Мегафона» «чушью процентов на 80».

https://www.facebook.com/peter.lidov/posts/10154721013518170?pnref=story