Вердикт присяжных по делу об убийстве Бориса Немцова был изменен после его оглашения. Об этом заявил адвокат Заура Дадаева Марк Каверзин, передает «Интерфакс».

«Фальсификация вердикта произошла в течение последних 20 минут», – сказал он.

По словам Каверзина, «они сидели трое суток, они голосовали и неправильно написали вердикт». В частности, как указал защитник, в пятом вопросе (о причастности к преступлению Анзора Губашева) старшина присяжных не говорила «да, доказано», эти слова внесли в вердикт позже.

Ранее 29 июня коллегия присяжных в Московском окружном военном суде признала виновными всех пятерых фигурантов дела об убийстве Немцова. По мнению присяжных, ни один из них не заслуживает снисхождения. Кроме Дадаева, по делу проходят братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Дочь Немцова Жанна написала в фейсбуке по поводу вынесенного вердикта: «Присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении пятерых исполнителей убийства моего отца (по нашему мнению, вина Хамзата Бахаева не подкреплена достаточным количеством доказательств), однако дело осталось нераскрытым. Ничего другого от следствия и правоохранителей россияне не ожидали».

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