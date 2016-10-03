Почему в современных российских новостройках так много точек разливного пива – больше, чем в любых других районах? Новосибирский урбанист Дмитрий Лебедев опубликовал результаты исследования, которое показывает: за этим и правда стоит важная тенденция в развитии крупных российских городов. В окраинных районах-новостройках значимо больше точек по продаже разливного пива на душу населения, чем в любых других районах города. Причем, так происходит по всей стране: данные были проанализированы для 20 городов, от Воронежа до Читы, и в большинстве из них эта тенденция подтвердилась.

«Ночевать и деградировать»

Сначала обилие пивных магазинов зафиксировали «на глаз»: отправной точкой для проекта Лебедева стала публикация блогера Аркадия Гершмана о новостройках Тюмени. Гершман раскритиковал планировку новых районов, где уличная жизнь располагает только к тому, чтобы поскорее закрыть за собой дверь собственной квартиры, и обратил внимание на обилие там пивных лавок. По его мнению, причиной повышенного спроса на пиво среди жителей новых районов может быть уродство последних: здесь можно только «ночевать и деградировать».

Новые районы сейчас не ругает только ленивый. За унылый внешний вид и отсутствие комфортной инфраструктуры, например, любит покритиковать окраины разных российских городов блогер Илья Варламов: некрасиво, кругом стройка, на улице ничего интересного не происходит. Однако жители атакуемых районов возмущаются и обижаются на такие разборы в социальных сетях: то ли боятся дурной славы и ухудшения перспектив продажи своего недвижимого имущества, то ли им действительно нравится там жить. В пользу последнего свидетельствуют группы в соцсетях, где жители новых районов выкладывают сделанные с любовью фото закатов на своих окраинах и обсуждают районную жизнь.

Исследование магазинов разливного пива – первая известная мне попытка установить специфику окраинных районов-новостроек на данных, альтернативных визуальной оценке стороннего наблюдателя, вооруженного фотоаппаратом. Дмитрий Лебедев проверил наблюдение Аркадия Гершмана на материалах геоинформационной системы 2ГИС и подтвердил: действительно, практически в каждом доме 2010-х годов постройки и удаленном от городского центра есть пивная лавка – «наливайка». Статистически он показал, что это не случайность, а результат действия определенных параметров: решающее значение здесь имеют «эпоха постройки» и удаленность от центра. Причем эти факторы работают не по отдельности, а именно в связи друг с другом: кварталы с домами 2010-х годов постройки, удаленные от центра, обеспечены пивом лучше других. И это нельзя объяснить конструктивной особенностью зданий – число пивных сравнивалось с обеспеченностью продуктовыми магазинами и аптеками на одну квартиру, и именно в новых удаленных кварталах преобладают пивные.