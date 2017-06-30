В католической церкви разгорается новый скандал. На этот раз – вокруг одного из самых влиятельных священников, кардинала из Австралии Джорджа Пелла. Он руководит Секретариатом по экономике в Ватикане, фактически отвечает за государственные финансы. Среди представителей Святого престола Пелл – третий по влиянию.

Австралийская полиция заочно обвинила кардинала в «преступлениях сексуального характера». О чем конкретно идет речь – не уточняется. Суд штата Виктория начнет разбирать дело 6 июля. Возможно, к тому времени полиция предоставит больше информации.

Пелл – один из самых высокопоставленных служителей церкви, против которых выдвинуты такие обвинения. Сам кардинал все отрицает. Он заявил, что готов дать показания и очистить свое имя.

Скандалы, связанные с домогательствами, преследуют Пелла уже давно – хотя до официальных обвинений дело дошло впервые. Его подозревали в том, что он покрывал священников-педофилов – включая своего знакомого, скандально известного Джеральда Риксдейла, на счету которого десятки, если не сотни жертв.