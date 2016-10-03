Президент США Дональд Трамп намерен встретиться в российским лидером Владимиром Путиным на саммите G-20 в Гамбурге 7–8 июля, заявил советник по национальной безопасности Трампа Герберт Макмастер, передает Reuters.

По его словам, на саммите Трамп, среди прочего, проведет двухсторонние встречи с Путиным и главой КНР Си Цзиньпином.

Как добавил Макмастер, повестка встречи пока не определена.

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Днем 29 июня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя возможность двухстороннего разговора, говорил, что «никакой встречи пока не готовится».

10 мая с Трампом проводил встречу министр иностранных дел Сергей Лавров. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и не поднимали вопрос санкций.

2 мая Путин в третий раз пообщался с американским лидером по телефону. Президенты также говорили о Сирии, международном терроризме и в том числе поддержали идею встретиться 7–8 июля в Германии.

Глава Соединенных Штатов назвал оба разговора «очень хорошими».