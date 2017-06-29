Россия входит в топ-5 стран, чьим жителям легко отказаться от использования гаджетов, следует из опроса исследовательской компании GfK.

Опрос проводился среди 22 тысяч человек в возрасте от 15 лет в 17 странах мира. Респонденты должны были согласиться или не согласиться со следующим утверждением: «Мне трудно делать перерыв в использовании технологических устройств, даже если я знаю, что должен сделать это».

Самый большое количество несогласных было в Германии – 35%, далее следуют Нидерланды (30%) и Бельгия (28%). Замыкают топ-5 Канада и Россия (27% у обеих стран).

При этом 23% респондентов в России заявили, что не смогли бы перестать использовать гаджеты.

Согласно данным опроса, сложнее всего от гаджетов отказаться жителям Китая (43%), Бразилии (42%), Аргентины (40%), Мексики (38%) и США (31%).

Как сообщили аналитики, наибольшие трудности с отказом от мобильных устройств испытывают люди в возрасте от 15 до 19 лет, с этим согласились 44% всех опрошенных.