В отношении задержанного российского военного Виктора Агеева ведутся следственные действия. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

По его словам, вопрос об обмене военнослужащего будет решаться после завершения этого процесса.

Полторак также рассказал, что Агеева задержали в составе «диверсионной группы» из шести человек, в которой находились два российских гражданина. Второй россиянин был убит.

Как добавил министр, принадлежность Агеева к российской армии якобы подтвердили найденные при нем документы.

Ранее 29 июня пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков сказал, что «как и в отношении всех граждан России, по всей видимости, будут предприниматься меры по защите законных прав» Агеева.

Как 28 июня сообщили в самопровозглашенной Луганской народной республике, Агеев – гражданин ЛНР, служивший там в народной милиции.

До этого в российском Минобороны передавали, что Агеев никогда не служил по контракту в вооруженных силах РФ. Он проходил там срочную службу, после чего в мае 2016 года уволился в запас. Информацию о контракте Агеева с российской армией в военном ведомстве назвали «вымыслом украинских пропагандистов», которые использовали «дилетантов из “Би-би-си”» для распространения недостоверных данных.

27 июня «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники в Минобороны Украины писала, что Агеев попал в плен в Луганской области, а позже его передали в СБУ. По данным издания, Агеев служил по контракту на Украине.