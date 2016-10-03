В отношении задержанного в Луганской области российского военного Виктора Агеева ведутся следственные действия. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

По его словам, вопрос об обмене Агеева будет решаться после завершения этого процесса.

Полторак рассказал, что Агеева задержали в составе диверсионной группы из шести человек, в которой находились два российских гражданина. Второй россиянин, уточнил министр, был убит.

Он добавил, что принадлежность Агеева к российской армии подтвердили найденные при нем документы.

Ранее 29 июня пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков сказал, что «как и в отношении всех граждан России, по всей видимости, будут предприниматься меры по защите законных прав» Агеева.

Как 28 июня сообщили в самопровозглашенной Луганской народной республике, Агеев – гражданин ЛНР, служивший там в народной милиции.

До этого в российском Минобороны заявили, что Агеев никогда не служил по контракту в вооруженных силах РФ. Он проходил там срочную службу, после чего в мае 2016 года уволился в запас. В министерстве подчеркнули, что сведения о контракте Агеева с российской армией – «вымысел украинских пропагандистов», которые использовали «дилетантов из “Би-би-си”» для распространения недостоверной информации.

«Русская служба Би-би-си» вечером 27 июня со ссылкой на источники в Минобороны Украины передала, что российский контрактник Виктор Агеев был захвачен украинскими военными в Луганской области, а затем передан в СБУ. До этого журналистка украинского телеканала ICTV Юлия Кириенко опубликовала в фейсбуке фотографии паспорта и военного билета на имя Виктора Агеева, и его мать подтвердила «Би-би-си», что документы принадлежат ее сыну. Мать Агеева также рассказала «Би-би-си», что в марте 2017 года сын подписал новый контракт на прохождение службы в Батайске Ростовской области.

Заметка дополняется.