В мае московские власти договорились с застройщиком двух участков на Михалковской улице на севере столицы о передаче городу 4250 квадратных метров жилья (80–90 квартир). Об этом «Ведомостям» рассказали два сотрудника мэрии.

Как сообщается, проект предполагает постройку примерно 194 000 квадратных метров недвижимости. Соответственно, город получит квоту в 5,5%. Инвесторы проекта – ООО «МТФПА» и ООО «Михалковская».

По словам управляющего партнера «Метриум групп» Марии Литинецкой, в квартиры переселят собственников пятиэтажек из Головинского района.

При этом, пишет газета, МТФПА действует в интересах акционера «Абсолют банка» НПФ «Благосостояние» и в начале 2017 года за 2,93 млрд рублей купила проект застройки фабрики Петра Алексеева. На сайте этого проекта говорится, что новые договоры с дольщиками подписывает УК «Благосостояние Родины», 49% которой принадлежит фирме «Родина строй групп» пасынка Алишера Усманова Антона Винера.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что город проводит международный конкурс на разработку пилотных проектов новых кварталов в рамках реализации программы сноса домов в столице для привлечения «лучших архитекторов».

До этого власти столицы подвели итоги голосования по сносу домов. По данным властей, положительно проголосовали жители 4079 домов, против – 460. Всего в голосовании поучаствовали собственники и наниматели 71% квартир, включенных в список для голосования.

14 июня Госдума в третьем чтении приняла проект закона о программе сноса домов в столице.