В мае московские власти договорились с застройщиком двух участков на Михалковской улице на севере столицы о передаче городу 4250 квадратных метров жилья (80–90 квартир). Об этом «Ведомостям» рассказали два сотрудника мэрии.

Как сообщается, проект предполагает постройку примерно 194 000 квадратных метров недвижимости. Соответственно, город получит квоту в 5,5%. Инвесторы проекта – ООО «МТФПА» и ООО «Михалковская».

При этом МТФПА действует в интересах акционера «Абсолют банка» НПФ «Благосостояние» и в начале 2017 года за 2,93 млрд рублей купила проект застройки фабрики Петра Алексеева. На сайте этого проекта сообщается, что новые договоры с дольщиками подписывает УК «Благосостояние Родины», 49% которой принадлежит фирме «Родина строй групп» пасынка Алишера Усманова Антона Винера.

Заметка дополняется.