Сотрудники СИЗО не исполняют новые требования Уголовно-процессуального кодекса (УПК). Это следует из письма президента Федеральной палаты адвокатов Юрия Пилипенко главе Минюста Александру Коновалову, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

Пилипенко напоминает, что 17 апреля 2017 года в силу вступили новые правила допуска нанятого самим обвиняемым или его семьей адвоката к подзащитному (статья 49 УПК). Теперь юрист «вступает в уголовное дело в качестве защитника по предъявлении удостоверения адвоката и ордера» и, как следует из письма, больше не нуждается в отдельном допуске от следователя или суда (как было раньше).

Тем не менее, работники изоляторов продолжают не допускать юристов к подзащитным, мотивируя свой отказ «отсутствием информации от следствия, дознавателя или суда об участии конкретного адвоката в судопроизводстве в качестве защитника».

В письме также говорится о еще одном «соображении» для недопуска адвоката, которого теперь «придерживаются следователи, дознаватели, суды и администрации СИЗО». Они «опасаются», что к обвиняемому «может получить доступ не только адвокат, с которым заключено соглашение на защиту, но и любой другой адвокат».

В конце письма Пилипенко просит «принять меры к неукоснительному исполнению новелл УПК», напоминая, что новые правила «приняты по инициативе президента Владимира Путина».

Как пояснил изданию адвокат Александр Редькин, людей помещают в изолятор без участия адвоката поэтому в сопроводительных документах, которые поступают в СИЗО от следственных органов, «защитник не значится». По словам Редькина, работники изоляторов чаще всего предлагают показать удостоверение и ордер следователям, утверждая: «У нас нет сведений о том, что вы защитник».

Адвокат Алексей Буканев, оказавшийся в такой ситуации в СИЗО «Лефортово», рассказал изданию, что если юрист напоминает работникам о новых правилах допуска, то ему говорят «ждать».

«Там [в “Лефортово”] всего шесть кабинетов для встреч с подзащитными, и своей очереди можно не дождаться за весь день, а то и за следующий», – уточнил Буканев.

Юрист добавил, что в таком случае проще «получить так называемое разрешение» у следователя.