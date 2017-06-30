В рамках расследования в отношении главы Управления собственной безопасности СК, полковника Михаила Максименко следствие проверяет данные о его взятке «щенками элитной породы». Об этом рассказали источники «Коммерсанта».

Как заявили изданию адвокаты Максименко, «животных в деле их клиента нет», отказавшись от дальнейших комментариев.

Следователи также считают полковника причастным к еще одной взятке. По данным газеты, «владелец крупного строительного бизнеса» Дмитрий Смычковский в качестве вознаграждения якобы передал Максименко подержанный автомобиль Jeep Wrangler стоимостью 1,5 млн рублей.

В мае на полковника завели новое уголовное дело за взятку в 1 млн рублей от Бадри Шенгелия, предположительно, за то, что Максименко возбудил дело по факту кражи у Шенгелии элитных часов Hublot.

Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замглавы управления СК по Москве Денис Никандров были арестованы летом 2016 года. Их обвинили в получении взятки в особо крупном размере, организованной преступной группой.

Речь идет о $1 млн, за которые следователи должны были освободить «вора в законе» Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой от уголовной ответственности.