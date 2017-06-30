Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила использование в апреле запрещенного газа зарин при атаке на Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Об этом сообщает Reuters, изучившее копию доклада.

«Воздействию зарина или похожего газа подверглось большое количество людей, из-за этого некоторые из них погибли», – говорится в документе.

Теперь ООН и ОЗХО проведут совместное расследование, чтобы установить, кто конкретно причастен к произошедшему.

В связи с докладом Госдепартамент США выпустил заявление, в котором отмечается, что выводы ОЗХО «отражают презренную и очень опасную историю применения химического оружия режимом [президента Сирии Башара] Асада».

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Утром 4 апреля самолеты Су-22 ВВС Сирии нанесли авиаудар по городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб (контролируется группировкой умеренной оппозиции «Ахрар аш-Шам»). После атаки погибли как минимум 80 человек, причем, как сообщалось, люди умирали из-за поражения неустановленным нервно-паралитическим отравляющим веществом.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за атаку на Асада. В результате 7 апреля Соединенные Штаты выпустили по сирийской авиабазе в провинции Хомс 59 ракет «Томагавк» с двух кораблей в Средиземном море.