Правительство предложило оставить неизменными акцизы на сигареты до 1 июля 2018 года, пишет РБК со ссылкой на внесенный в Госдуму проект закона.

Издание напоминает, что большинство акцизов вырастет с 1 января следующего года, для сигарет же чиновники предложили применять с этой даты действующую ставку – 1562 рубля за тысячу сигарет плюс 14,5% расчетной стоимости.

При этом, уточняет РБК, предложение правительства не касается сигар, сигарилл или нагревательного табака: акцизы на эти товары поднимут с января.

Заметка дополняется.