Универмаги «Стокманн» (Stockmann)в России сохранят свое название, пишет «Коммерсантъ». До конца года магазины должны были сменить вывески на Debenhams, но АО «Стокманн» заключило с финской Stockmann соглашение, которое позволит оставить название до 2023 года.

Как напоминает газета, в ноябре 2015 года финны решили продать все российские магазины компании Reviva Holdings Ltd, которая занимается универмагами британской марки Debenhams.

Сделку закрыли в феврале 2016-го, покупатель два года мог использовать финский бренд. Теперь, как сказали «Коммерсанту» в АО «Стокманн», компания хотела бы расширить розничную сеть финской марки, открыв в России новые магазины.

Убыток финского ритейлера от продажи российских универмагов составил €78,5 млн, перед продажей Stockmann говорила, что российский бизнес был убыточным на протяжении нескольких лет.