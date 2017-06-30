МВД предлагает перенаправлять миграционные потоки на Дальний Восток, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленную ведомством Концепцию миграционной политики на 2018–2020 годы.

Авторы документа объясняют необходимость обновить действующую концепцию миграционной политики «политической нестабильностью в различных регионах мира», которая «усиливает миграционную подвижность» населения.

По мнению МВД, необходимо создать условия «для привлечения россиян в приграничные, стратегически важные и трудонедостаточные регионы», а также обеспечить миграцию «на территорию Дальнего Востока и Байкальского региона России».

Ведомство также считает нужным «дифференцированно» подходить к иммигрантам из стран «с нестабильной политической ситуацией», пишет «Коммерсантъ».

По мнению МВД, следует стимулировать «студенческую и академическую иммиграцию», «изменить систему» выдачи иммигрантам разрешений на временное проживание, вида на жительство и гражданства РФ.

Каким образом совершенствовать систему, авторы концепции не уточняют. Помимо перечисленного, в МВД хотели бы заниматься адаптацией мигрантов.