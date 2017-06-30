Парламент Германии проголосовал за легализацию однополых браков. Об этом сообщает Reuters.
За это решение проголосовали 393 депутата, 226 высказались против, четверо воздержались.
Заметка дополняется.
Парламент Германии проголосовал за легализацию однополых браков. Об этом сообщает Reuters.
За это решение проголосовали 393 депутата, 226 высказались против, четверо воздержались.
Заметка дополняется.
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