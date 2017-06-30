Парламент Германии (Бундестаг) проголосовал за легализацию однополых браков. Об этом сообщает Reuters.

За такое решение проголосовали 393 депутата, 226 высказались против, четверо воздержались. При этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что голосовала против легализации. Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз, которые ранее выступали против, поддержали документ после того, как Меркель призвала голосовать «по зову совести», а не следовать партийной линии.

Теперь решение по законопроекту должна принять верхняя палата немецкого парламента (Бундесрат). В случае одобрения гомосексуалы смогу заключать официальные браки наравне со всеми.

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Ранее в Германии однополым парам разрешали заключать только гражданские союзы. Усыновлять детей таким парам запрещалось.

Гомосексуалы могут официально регистрировать брак в 23 странах. Впервые однополые браки были разрешены в Нидерландах в 2001 году.