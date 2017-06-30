NASA представило симуляцию вхождения в атмосферу Земли метеорита, упавшего в Челябинской области в 2013 году.

https://www.youtube.com/watch?v=tbh6GjRChnQ

Сам объект показан серым цветом, ударные волны – желтым, красным и оранжевым. Распадающиеся фрагменты метеорита представлены черным цветом.

Как отметили в космическом агентстве, такие исследования помогут «принимать более обоснованные решения» для защиты от метеоритной угрозы.

Заметка дополняется.