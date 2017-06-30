Басманный суд Москвы арестовал уроженца Дагестана Расима Искакова за нападение на полицейских во время акции 12 июня на Тверской. Об этом сообщает ТАСС.

По версии СК, Искаков «трижды применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении бойца ОМОН и еще двух сотрудников полиции». Его арестовали на два месяца, до 27 августа. Сам обвиняемый свою вину не признает, он отказался давать показания.

Искаков живет на улице, постоянного места жительства в Москве, как и работы, у него нет. ТАСС пишет, что ранее мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности, в том числе за участие в митингах.

Как добавляет агентство «Москва», по данным следствия, Исаков 12 июня бросил в толпу петарду. Заявивший об этом в полицию сообщил, что «почувствовал испуг и угрозу опасности жизни, так как принял хулигана за террориста». Из-за петарды полицейские завели дело о хулиганстве.

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12 июня в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах прошли масштабные акции против коррупции, закончившиеся массовыми задержаниями. В столице, по данным «ОВД-Инфо», задержали 866 человек.

После акций СК возбудил уголовные дела о нападении на полицейских, их фигурантами стали три человека, включая двух подростков. В Петербурге одного обвиняемого отпустили под подписку о невыезде, второго отправили под домашний арест на два месяца. Участник московской акции также получил два месяца домашнего ареста.