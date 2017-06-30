Басманный суд Москвы арестовал уроженца Дагестана Расима Искакова за нападение на полицейских во время акции 12 июня на Тверской. Об этом сообщает ТАСС.

По версии СК, Искаков «трижды применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении бойца ОМОН и еще двух сотрудников полиции». Его арестовали на два месяца, до 27 августа. Сам обвиняемый свою вину не признает, он отказался давать показания.

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