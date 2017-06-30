Организация «Родительское всероссийское сопротивление» и ее учредитель Сергей Кургинян подали иск к «Эхо Москвы» из-за публикации в блоге Кристины Потупчик на сайте радиостанции.

Об этом «Медиазоне» сообщил главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов. Кургинян требует удалить и опровергнуть пост «Ювенальные убийцы», а также взыскать 1 млн рублей в пользу каждого истца.

Как уточняет «Медиазона», заявители недовольны последней фразой в посте, где говорится о симпатиях к «уничтожающим страну и своих сограждан изуверам, садистам и убийцам».

Венедиктов добавил, что ответчиком в иске указано только ЗАО «Эхо Москвы», а не редакция сайта или сама Потупчик.