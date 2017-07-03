В офисе консалтинговой фирмы ФБК (не путать с антикоррупционной фабрикой Алексея Навального) на днях обсуждали экономический рост. Существует ли он где-то, помимо бумаги ведомственных отчетов – например, в обновленных прогнозах Минэкономразвития, обещающих 2% по итогам года? И если существует, что дает стране в плане ощущений? Вне информационного контекста такой разговор показался бы чересчур отвлеченным. Но контекст есть, и его все больше: в телевизоре страна покончила с кризисом и теперь готовится выполнить президентскую задачу по форсированному выходу на темпы экономического роста выше среднемировых. ФБК собрала экономистов, скептически воспринимающих декларации российских властей. Попробуем структурировать этот скепсис, для наглядности придав ему форму по-детски простых вопросов.
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