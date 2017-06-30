На Украине задержали двух россиян без документов, представившихся сотрудниками пограничной службы ФСБ. Об этом в фейсбуке написал глава украинской Госпогранслужбы ФСБ Виктор Назаренко.

Пограничники задержали россиян на берегу Перекопского залива в Херсонской области. Неподалеку они нашли лодку, на которой задержанные причалили к берегу.

«Во время предыдущего опроса установлено, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ РФ. По их словам, они, якобы, выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины», – написал Назаренко.

Он добавил, что проводятся «определенные законодательством административно-процессуальные действия». Что именно вменяют задержанным, Назаренко не уточнил.

Позднее стало известно, что российская пограничная служба ФСБ направила украинским пограничникам запрос о судьбе двух пропавших военных.

«Формально таким образом они подтвердили, что это их военнослужащие потерялись в Украине», – цитирует «Интерфакс» представителя Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.

По его словам, сейчас украинские пограничники «совместно с заинтересованными структурами проводят фильтрационные мероприятия в отношении задержанных, а также устанавливают их личности».