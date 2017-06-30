Служба безопасности Украины (СБУ) изъяла серверы, с помощью которых российские спецслужбы якобы устраивали хакерские атаки на украинские банки, госпредприятия и частные компании. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте СБУ.

По данным ведомства, с помощью этих серверов «осуществлялись целевые кибератаки (так называемые АРТ-атаки – Advanced Persistent Threat) и заражения специальными видами вредоносных компьютерных программ объектов критической инфраструктуры Украины и других государств».

«В период с 25 мая до 6 июня Служба безопасности Украины в четком взаимодействии с иностранными партнерами прекратила использование украинской сетевой инфраструктуры для целенаправленного распространения со стороны спецслужб Российской Федерации вредоносного программного обеспечения с целью поражения информационных сетей и объектов критической инфраструктуры нашего государства и других стран мира», – заявили в СБУ.

Как отмечается, серверное оборудование изъяли во время обыска.

Масштабная атака нового вируса-вымогателя, известного как Petya.A или ExPetr, началась 27 июня из Украины, а затем распространилась на Россию, некоторые страны Европы и Азии. На Украине, в числе прочих, от нее пострадали «Киевэнерго», «Укрэнерго», «Ощадбанк», концерн «Антонов», а также правительственные компьютеры.