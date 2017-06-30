По статистике, большинство из нас когда-нибудь столкнется с болью в спине. В развитых странах такую боль иногда сравнивают с эпидемией. В США, по оценкам врачей, 80% людей страдают или будут страдать в своей жизни от хронической боли в пояснице, а 9 из 10 обратившихся к врачу не узнают причину неприятных ощущений – точный диагноз ставится нечасто. Все это привело к появлению большой и дорогой индустрии по лечению боли – с помощью таблеток, инъекций, хиропрактики или хирургических операций. В своей новой книге Crooked (Скрюченный”) журналистка и автор бестселлера о нейробиологических тяготах среднего возраста Кэтрин Рэмин исследует эту индустрию и рассказывает, почему она может быть не просто не полезной, но и опасной. Quartz поговорил с писательницей.

Боль в спине – как и любая другая – диктует человеку, как жить и что делать: когда спать, сколько работать, чем заниматься. Естественно, что мы используем малейший шанс, чтобы вернуть себе нормальный образ жизни, – какой бы ни была стоимость. Но к сожалению, как отмечает Рэмин, человек, испытывающий боль, принимает не лучшие решения. Обезболивающие на основе опиоидов, походы к хиропрактикам и дорогостоящие хирургические интервенции – все это примеры таких неправильных решений, утверждает автор. Большинство из них не помогают, часть вредят нам, и все они отдаляют нас от самого правильного – более физически активного образа жизни.

Вот несколько фактов.