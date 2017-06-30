Президент России Владимир Путин продлил действие антисанкций на год, до 31 декабря 2018 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Заметка дополняется.
Президент России Владимир Путин продлил действие антисанкций на год, до 31 декабря 2018 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Заметка дополняется.
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