Президент России Владимир Путин продлил действие антисанкций на год, до 31 декабря 2018 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

О том, что правительство предложит Путину продлить экономические ограничения, в том числе продуктовое эмбарго, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил 29 июня.

Днем ранее Евросоюз продлил действие экономических санкций против России до 31 января 2018 года. Ограничительные меры ЕС, а также США установили в 2014 году после того, как в состав России вошел Крым.

В ноябре 2016 года Путин пообещал «как можно дольше» не отменять контрсанкции. По его словам, они направлены на защиту внутреннего рынка.