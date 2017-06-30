В рамках проекта UPDATE, на который приглашаются подписчики Republic, издатель нашего сайта Максим Кашулинский поговорил с Григорием Бакуновым, директором по распространению технологий компании «Яндекс». Речь шла об искусственном интеллекте, применении технологий ИИ в современной жизни и о том, чего ждать от ближайшего будущего. Мы публикуем главные выводы разговора.

– Назовите, пожалуйста, три самых важных события в мире искусственного интеллекта за последний год. На ваш вкус.

– Первое: AlphaGo окончательно обыграла самого сильного игрока го в мире. Игрок номер один (человек) проиграл машине все партии и закончил последнюю словами, что играет против компьютера последний раз, так как это больше не имеет никакого смысла – очевидно, что компьютер всегда будет побеждать. Это момент, который, мне казалось, только в кино может произойти: лидер определенной части человечества (в данном случае тех, кто играет в го) сказал: «Все, ребят, мы проиграли компьютеру».

Почему это так важно? AlphaGo – первый хорошо работающий пример искусственного интеллекта, который обучился не на игре с человеком, а на игре с другим искусственным интеллектом. До этого мы почти всегда говорили, что машины только стараются догонять людей, а теперь, выходит, у них нет этого потолка в лице самых сильных человеческих игроков. Это большое, фундаментальное изменение. Компьютер показал превосходство над человеком. Пока, правда, только в вычислительных возможностях, потому что если подсчитать энергетическую эффективность, то компьютеру до человека еще далеко. Он потребляет киловатты и киловатты энергии, чтобы поддерживать вычисления, а тех 2200 килокалорий, которые человек получает с едой в день, компьютеру хватит в лучшем случае на питание вентилятора, который охлаждает системный блок.

Кроме того, в индустрии искусственного интеллекта произошло другое очень важное изменение. По-русски сложно подобрать слово, но по-английски это называется «коммодитизация»: технологии искусственного интеллекта стали настолько общедоступны, что любой технический специалист, не обладая специальным образованием, может внедрить систему искусственного интеллекта почти в любой области, которой он занимается: от продажи пирожков до изготовления космических ракет.

Этот второй пункт сильно связан с пунктом номер три. Появились четыре крупных игрока на рынке, которые производят прекрасные облачные решения, позволяющие быстро создавать системы искусственного интеллекта.

Если подытожить: в современном своем виде искусственный интеллект – это системы, которые доступны буквально всем, они уже не требуют огромных вычислительных мощностей и при этом дошли до такого состояния, что в некоторых областях могут побеждать человека.

Это три больших события, которые произошли за последний год, все прямо на наших глазах случилось.