Осенью прошлого года я выпустил книгу «Просуществует ли путинская система до 2042 года?», где предположил, что наш политический режим деструктивен, но в то же время сравнительно устойчив. Если не произойдет чего-то экстраординарного, он может существовать еще довольно долго. Естественно, мне пришлось сразу вступить в различные споры с теми, кто полагает, что деструктивный режим долго протянуть не сможет. Аргументы моих оппонентов были различными, но все их можно свести к четырем группам.

Век интернета

Важнейший аргумент против устойчивости путинской системы состоит в том, что подобные режимы не могут долго существовать в условиях свободы получения информации через интернет. Если, мол, СССР был закрытым обществом, в котором люди толком не знали о возможных альтернативах, то нынешняя Россия открыта миру, и пользователи интернета способны изменить свое отношение к государственному устройству, собирая нужную информацию.

Подобное соображение было весьма популярно лет десять назад. Сейчас оно опровергается хотя бы самим фактом семнадцатилетнего существования авторитарного режима одновременно с демократическим интернетом. Казалось бы, жертвы зомбоящика давно уже должны были пересесть к монитору компьютера и там прозреть. Но воз и ныне там. Режим крепчает наряду с маразмом.