Telegram выпустил новую версию приложения для мобильных устройств с возможностью обхода блокировок. Об этом сообщается в официальном блоге мессенджера.

Обновление называется «Свобода слова» и позиционируется как «инструмент антицензуры». Оно позволяет устанавливать прокси-серверы на своих мобильных устройствах и делиться этими настройками с друзьями и подписчиками.

«Мы верим в свободное и безопасное общение. Наша обязанность – предлагать технологии для защиты прав наших пользователей на неприкосновенность частной жизни и свободу слова во всем мире», – отмечается в сообщении.

Ранее в неофициальном блоге Telegram опубликовали инструкцию по обходу блокировки мессенджера через протокол SOCKS5.

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Telegram внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) 28 июня после того, как его основатель Павел Дуров дал на это свое согласие. При этом создатель мессенджера подчеркивал, что не собирается выполнять «антиконституционный и нереализумый технически “закон Яровой”». По словам Дурова, мессенджер не будет передавать персональную информацию о пользователях властям какого-либо государства ни при каких условиях.

Как написал Дуров «ВКонтакте» 30 июня, «радоваться все еще рано»: «Противоречие между политикой конфиденциальности Telegram и рядом законов РФ о слежке не исчезло».

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что внесение Telegram в реестр не означает доступа к личным перепискам пользователей.

Согласно российским законам, компании из реестра обязаны хранить на территории России информацию о фактах передачи пользователями сообщений в течение шести месяцев и передавать их силовикам в случае соответствующего обращения.