Российская экономика всегда зависела от сырьевого экспорта – и нефть тут далеко не первая. Мед и воск, меха и кожи, пенька и конопля, рожь и пшеница – ﻿все это в разные столетия составляло основу государственного бюджета. Мы выбрали главные области российского экспорта за тысячу лет и разбираемся в истории их взлета и падения. Начнем с меда.

По данным международного агентства ITC, в 2016 году стоимость экспорта меда по всей планете составила $2,24 млрд, а в списке основных поставщиков этого продукта Россия не значилась. РФ продала меда всего на 5 с половиной миллиона долларов (а лидер – Новая Зеландия – заработала на нем 206 миллионов). Между тем тысячу лет назад именно мед, наряду с другим продуктом жизнедеятельности пчел – воском, составлял основу экспорта русских земель, играя в нем приблизительно такую же долю, какую сегодня занимает нефть или газ. Конкуренцию им могли составить разве что меха.

Стержень экономики

Еще до нашей эры скифские купцы, согласно Геродоту, торговали медом, который добывался на территориях к северу от Черного и Азовского морей. По свидетельству историка Полибия, от II века до нашей эры, греки вывозили из северного Причерноморья хлеб, скот, рабов, а «из предметов роскоши в изобилии мед, воск, соленую рыбу». Так что к моменту образования первых русских государств и мед, служивший в то время главным заменителем дорогого и редкого сахара и основой для хмельных напитков, и воск, из которого изготавливалось главное осветительное средство того времени – свечи, были здесь объектами хорошо организованного промысла, поставлявшего продукцию на внутренний и внешний рынок.

Основными позициями русского экспорта продукты пчеловодства названы в «Повести временных лет» (XII век): «Сказал Святослав матери своей (княгине Ольге. – Republic) и боярам своим: Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае – там середина земли моей, туда стекаются все блага: из Греческой земли – золото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и из Венгрии серебро и кони, из Руси же меха и воск, мед и рабы».

Мед и воск добывались первое время от лесных пчел – об их искусственном разведении упоминается лишь, начиная с XII века. Лесной сбор меда получил название «бортничество» – от слова «борть», так называлось дерево с дуплом, заселенным пчелами. Поначалу собиратели меда элементарно обворовывали пчел, собирая весь мед подчистую, потом часть стали оставлять для продолжения жизни роя, а позже бортники начали мастерить собственные ульи. Для этого в дереве выдалбливалось дупло, куда заманивались пчелы, или же к дереву подвешивали уже подготовленную к заселению пчелами колоду.